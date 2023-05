Meyer, alla Scala arriva la stagione dei grandi direttori

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Sarà "una stagione di grandi direttori" quella del teatro alla Scala. Così l'ha definita alla presentazione il sovrintendente Dominique Meyer.

Sono quattordici le opere in programma e nove i balletti, tanti i concerti. Un evento sarà quello per il centenario dalla morte di Puccini con i divi della lirica Jonas Kaufmann e Anna Netrebko e sul podio il direttore musicale della Scala Riccardo Chailly, e quello che segna il ritorno di Riccardo Muti con la Chicago Symphony orchestra.

Ad inaugurare la stagione il 7 dicembre sarà il Don Carlo diretto da Chailly che sarà in buca anche con La rondine di Puccini. Lorenzo Viotti dirigerà Simon Boccanegra, il direttore musicale dei Berliner, Kirill Petrenko, debutterà alla Scala con Der Rosenkavalier, mentre Christian Thielemann "il più grande direttore wagneriano" dirigerà Das Rheinhold, con cui la Scala inizia il progetto della tetralogia dell'anello del Nibelungo con la regia di Daniel McVicar.

Damiano Michieletto firmerà la regia di Medée di Cherubini, Michele Mariotti dirigerà Guillaume Tell, Daniel Harding Turandot. La stagione di ballo si aprirà invece con una nuova produzione di Coppola, tornerà Marina con Roberto Bolle, prima assoluta di Memento, coreografia di Simone Valsero. Confermato il Gala Fracci e spettacoli come la Bayadère, l'Histoire de Manon e La dame aux Camélia con in alcune recite Bolle. (ANSA).