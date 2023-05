Ventenne a piedi investito da una moto a Milano, gravissimo

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Un 20enne si trova ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato investito a Milano, la scorsa notte, da una moto in transito. Ferito anche il conducente del mezzo, ma non in modo grave.

E' accaduto a cavallo di mezzanotte in viale Liguria, all'incrocio con largo Ascari, vicino alla fermata Romolo della metropolitana. La moto guidata da un 36enne ha investito il 20enne che stava attraversando. Entrambi sbalzati, i due hanno riportato lesioni ma quelle del 20enne sono state giudicate molto gravi dal 118 che lo ha trasportato in rosso, incosciente, al Niguarda Il 36enne è stato invece ricoverato in codice giallo alla Clinica Humanitas a Rozzano (Milano). (ANSA).