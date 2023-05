Il Gps di una bici rubata porta i carabinieri nel box dei ladri

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Due persone accusate di essere ladri di biciclette mtb ed elettriche sono state individuate e denunciate dai carabinieri di Vaprio D'Adda e Pioltello (Milano), che hanno anche sequestrato cinque bici del valore complessivo di circa 9mila euro. Gli indagati sono un 63enne e un 46enne, entrambi bulgari, per ricettazione e spaccio. Alla refurtiva i militari sono arrivati seguendo il localizzatore Gps di uno dei mezzi rubati.

I carabinieri sono così intervenuti presso un box in via Michelangelo Buonarroti, a Vaprio, dove hanno trovato le 5 biciclette di varia tipologia, un furgone risultato provento di furto nel Bergamasco, diverse targhe romene, taniche di gasolio e pneumatici dove all'interno erano nascoste 14 cartucce calibro 12 e 270 grammi di hashish.

Le bici erano state rubate in un condominio di Rezzato (Brescia), nel quale, la notte del 24 maggio scorso, erano stati forzati 4 garage e trafugati appunto i 5 mezzi a due ruote, di cui uno elettrico con localizzatore Gps. (ANSA).