Esplosione Milano, da lunedì i lavori di ripristino della strada

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Inizieranno lunedì i lavori di rifacimento dei marciapiedi e della carreggiata in via Pier Lombardo, lesionati nell'esplosione di un furgoncino con a bordo bombole dì ossigeno lo scorso 11 maggio che ha causato un incendio e ha reso inagibili nove appartamenti.

Prima di partire con i lavori è stato necessario fare i carotaggi per accertare che non ci fossero inquinanti residui dell'incendio che avrebbero richiesto procedure speciali di smaltimento. Avuta la conferma che non erano presenti, si sono programmati i lavori che lunedì inizieranno con la rimozione dell'asfalto. Verranno fatti gli interventi sui marciapiedi e poi sarà riasfaltata la carreggiata.

Se non ci saranno problemi con il maltempo i lavori saranno terminati in quindici giorni. (ANSA).