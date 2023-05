Gallerie d'Italia, 70 opere per il 'viaggio nel contemporaneo'

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Sono oltre 70 le opere che si offriranno al pubblico nella cornice delle Gallerie d'Italia di Milano a partire da domani, 26 maggio, fino a ottobre. Molti pezzi sono esposti per la prima volta: si tratta delle più recenti acquisizioni della Collezione Intesa Sanpaolo, in mostra nel percorso espositivo temporaneo 'Una collezione inattesa.

Viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura' a cura di Luca Massimo Barbero, curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea della Banca. La selezione di opere sarà in dialogo con l'esposizione permanente 'Cantiere del 900'.

La mostra è dedicata all'arte italiana e all'arte contemporanea internazionale: al centro c'è il dialogo tra le diverse ricerche scultoree di alcuni dei maggiori protagonisti del XX secolo a confronto con approfondimenti intorno alla pittura del Secondo Dopoguerra. Un ulteriore contributo all'allestimento proviene dalle opere selezionate dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati: "Si offre nuovamente al pubblico l'opportunità di apprezzare opere facenti parte della Collezione Luigi e Peppino Agrati che ha arricchito con capolavori di respiro internazionale il patrimonio artistico della banca" commenta il presidente emerito di Intesa Sanpaolo, Giovanni Bazoli. "Nei magnifici spazi delle Gallerie di Piazza Scala - osserva - si propone un viaggio appassionante nell'arte del Novecento".

I visitatori saranno accolti dall'opera in marmo bianco Femme Paysage di Jean Hans Arp del 1966, a rappresentare l'ampia raccolta di sculture della Collezione Henraux. Nelle prime sale, tre grandi artisti del Novecento come Arturo Martini con La Pisana, Marino Marini con la Pomona e Giacomo Manzú. Inedita è la sala dedicata a Fausto Melotti, mentre uno spazio sarà dedicata a Lucio Fontana, come rimando al tema dello Spazialismo. (ANSA).