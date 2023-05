A.Fontana, manganellate brutte ma prima fare accertamenti

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Sul video della transessuale brasiliana colpita a manganellate e immobilizzata con spray al peperoncino a Milano "io penso che bisogna esaminare tutto.

Credo che prima di dare dei giudizi si debbano fare degli accertamenti per capire cos'era successo anche prima": lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un punto stampa in Regione.

"È chiaro - ha aggiunto Fontana - che la situazione è bruttissima da vedere. Le immagini sono brutte, ma bisogna cercare di capire come si è arrivati a quel punto". (ANSA).