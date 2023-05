Bastianich, ho vinto Pechino Express mettendomi a nudo

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "La vera sfida è condividere la propria umanità" dice Joe Bastianich, fresco di vittoria al programma di Sky Pechino Express in coppia con il giovane amico Andrea Belfiore nella squadra degli italoamericani, che in finale ha battuto gli sposini Federica Pellegrini e Matteo Giunta. "A 40 anni non avrei vissuto così Pechino Express - confida il 55enne imprenditore italoamericano, volto di varie edizioni di Masterchef - la maturità mi ha aiutato. Nella vita ho fatto tutto, allora mi sono detto: 'cosa ho da perdere? mi spoglio e vado'". La nudità è una parola che ritorna spesso nel racconto di Bastianich: "Ogni concorrente aveva una missione personale, eravamo - dice - tutti nudi insieme". (ANSA).