25 aprile: Valditara, 'spero che oggi sia una giornata di unità'

(ANSA) - MILANO, 25 APR - "Mi auguro che la politica non si divida mai. Spero che oggi sia una giornata di unione e di unità, una bella testimonianza di coesione e di serenità, di celebrazione dei nostri valori costituzionali". Lo ha detto il ministro all'Istruzione e al Merito Giuseppe Valditara parlando delle celebrazioni del 25 aprile a margine della deposizione delle corone a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, che celebrano la Medaglia d'oro della Resistenza alla città.

Valditara ha deposto davanti al Comune una corona di alloro da parte del suo ministero. "Ci tenevo in modo particolare che ci fosse una corona di alloro in rappresentanza del mio ministero - ha spiegato -, perché la scuola svolge un ruolo fondamentale come presidio democratico e come testimonianza dei valori della nostra Costituzione. Una Costituzione che mette al centro la persona e una Costituzione che è la risposta più bella alla dittatura nazi fascista. Quindi oggi è una grande festa della libertà, una festa che deve unire tutti gli italiani. Una festa che celebra la sconfitta del fascismo e il ritorno della democrazia e il ritorno della libertà".

Ai giornalisti che gli hanno fatto notare come la definizione festa della libertà sia contestata da alcuni, il ministro ha riposto che è una "festa della libertà perché il fascismo aveva conculcato le libertà individuali. Non dimentichiamoci che una delle tante colpe del fascismo è stata proprio quella di avere conculcato le libertà e quindi dico festa della libertà - ha concluso -. Ovviamente noi celebriamo la liberazione ma è anche una grande festa di democrazia e libertà". (ANSA).