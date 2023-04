25 aprile: Anpi, a Milano siamo oltre 100 mila

(ANSA) - MILANO, 25 APR - Sono oltre 100 mila i manifestanti che stanno sfilando ancora a Milano per il corteo nazionale del 25 aprile e non 80 mila come detto in precedenza dagli organizzatori. Lo ha detto il presidente di Anpi Milano Roberto Cenati a margine dei discorsi istituzionali dal palco, spiegando che "la coda del corteo si trova ancora all'altezza di piazza San Babila". (ANSA).