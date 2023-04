Artem Uss evaso dai domiciliari a Milano, è ora in Russia

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Artem Uss, l'uomo d'affari russo evaso dagli arresti domiciliari a Milano dove era in attesa di estradizione negli Usa, si trova in Russia. Lo scrive l'agenzia Ria Novosti.

"Sono in Russia! - ha detto Uss all'agenzia di Stato russa -.

In questi ultimi giorni specialmente difficili persone forti e affidabili mi sono state vicine. Grazie a loro!".

Artem Uss, figlio del governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk, aveva rotto il braccialetto elettronico ed era fuggito dagli arresti domiciliari il 22 marzo, il giorno dopo che la Corte d'Appello di Milano aveva concesso l'estradizione negli Stati Uniti per due dei quattro capi d'accusa di cui è incriminato negli Usa: "violazione dell'embargo" nei confronti del Venezuela in una vicenda di contrabbando di petrolio verso Cina e Russia e una presunta "frode bancaria".

"La Corte italiana - ha detto Uss - sulla cui imparzialità all'inizio contavo, ha dimostrato la sua chiara faziosità politica. Sfortunatamente, è anche pronta a piegarsi sotto la pressione delle autorità americane". (ANSA).