Inaugura il nuovo PizzAut alla presenza di Mattarella

(ANSA) - MONZA, 02 APR - "Avere qui il presidente Mattarella, faccio fatica a dirlo. È una cosa importante perché è un segno di vicinanza alle 600 mia famiglie che hanno figli con autismo".

Lo ha sottolineato il fondatore e ideatore di PizzAut, Nico Acampora, a margine dell'inaugurazione del nuovo ristorante a Monza dove lavorano ragazzi autistici e dove al taglio del nastro avviene alla presenza il presidente della Repubblica.

Una seconda pizzeria dopo quella aperta il primo maggio 2021 a Cassina de' Pecchi. "Io auspico che la presenza di Mattarella oggi possa rappresentare un passo in più - ha aggiunto Acambora -, che stimoli il resto dello Stato a fare di più e ad essere presente, perché ci sono ancora pochi insegnanti di sostegno. E i nostri figli fanno fatica. Speriamo che da domani sia più presente il sistema dell'Italia con noi, dopo la presenza di Mattarella". Insieme al ristorante dove lavoreranno 25 ragazzi con sindrome dello spettro autistico viene inaugurata anche un academy a cui parteciperanno gruppi di 12 ragazzi due volte all'anno e che impareranno il mestiere. Ci sono poi anche due palestre d'inclusione, ovvero uno spazio dove i ragazzi potranno provare a fare esperienza di vita da soli, imparare a lavare il pavimento, fare la lavatrice, dormire senza mamma e papà, per essere sempre più indipendenti.

"Ci sono ristoratori che vogliono provare a fare questa esperienza e ne trarranno giovamento sicuramente", ha spiegato il fondatore. PizzAut ha riscosso un successo anche internazionale tanto che in questi giorni a Monza c'è una famiglia australiana con un figlio autistico, che sta studiano il modello di pizzAut per cercare di replicarlo a Melbourne.

