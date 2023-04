Ragazza PizzAut realizza un ritratto per Mattarella

(ANSA) - MONZA, 02 APR - In occasione dell'inaugurazione della nuova sede della pizzeria PizzAut a Monza, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due ragazzi autistici firmeranno un contratto di lavoro. Una di queste è Beatrice Tassone di 18 anni, che è stata assunta da Coop Lombardia e sarà distaccata a PizzAut, E lei per l'occasione ha realizzato un ritratto del presidente della Repubblica, che gli consegnerà.

Beatrice è affetta da sindrome autistica ed è anche albina, per questo ipovedente. Nonostante ciò ha un talento per il disegno molto spiccato ed è appassionata di manga giapponesi, tanto che ha realizzato un fumetto per raccontare l'autismo a tutti insieme a Coop Lombardia. "Sono molto emozionata per oggi perché lavorare qui sarà un passo in più verso l'indipendenza - ha spiegato ai giornalisti -, perché avere un lavoro e poter contribuire ad essere più autonoma è importante. Non ho ancora avuto esperienza in questo campo ma sto facendo un corso". (ANSA).