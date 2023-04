Torna balneabile dopo 45 anni una parte del lago di Mantova

(ANSA) - MANTOVA, 01 APR - Un tratto del lago Superiore di Mantova torna balneabile dopo 45 anni. Il sindaco Mattia Palazzi oggi ha firmato l'ordinanza che revoca quella del 1978 che vietava bagni e tuffi in tutto il lago, uno dei tre di Mantova.

Ciò è stato possibile dopo che per quattro anni, dal 2019, Ats Val padana ha eseguito i rilievi sullo stato dell'acqua trovando sempre entro i limiti i parametri batteriologici, escherichia coli ed enterococchi intstinali. "Abbiamo già dato un incarico tecnico - ha detto il sindaco - per attrezzare, dal prossimo anno, quei due tratti di sponda pubblica. Intanto, già da quest'anno si potrà fare il bagno".

Resta in vigore, invece, l'ordinanza del 2006 che vieta la commercializzazione e il consumo del pesce pescato nel lago Superiore e che si aggiunge a quella simile del 1978 riguardante i laghi di Mezzo e Inferiore. (ANSA).