A Miart crescono del 40% gli espositori con sede all'estero

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Saranno 169 con un incremento a doppia cifra rispetto al 2022, provenienti da 27 Paesi nel mondo, le gallerie presenti dal 14 al 16 aprile a Miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano organizzata da Fiera Milano e diretta per il terzo anno da Nicola Ricciardi.

L'edizione numero 27 segna anche il 40% in più di espositori con una sede all'estero. A testimonianza - come ha voluto sottolineare nella conferenza stampa alle Gallerie D'Italia il presidente di Fondazione Fiera Enrico Pazzali - di come Miart da "rassegna conosciuta soprattutto a livello locale sia diventata la più importante manifestazione del settore in Italia, che attrae il mondo a Milano".

Inoltre per la prima volta, ha ricordato Ricciardi, i contenuti si estendono oltre i propri confini tradizionali (la manifestazione si svolge ad Allianz MiCo) per innestarsi in altri luoghi della città, come la Triennale Milano che ospita una serie di conversazioni dal titolo miart live. (ANSA).