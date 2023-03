Vigili del fuoco al lavoro per forte vento a Milano

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a Milano per via del forte vento che soffia da stamani. I vigili sono intervenuti soprattutto per la caduta di alberi e tegole. Per il momento nessuna persona risulta ferita.

Solo la caduta di un albero in via Tiraboschi ha coinvolto due auto in sosta (ANSA).