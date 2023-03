Rosy Bindi: quando combattiamo la mafia vinciamo

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - "Non possiamo mancare a questa giornata nella quale ricordiamo chi ha dato la vita per la libertà del nostro paese, spesso anche inconsapevolmente. Per la loro verità, per la loro giustizia e soprattutto per rinnovare il nostro impegno, perché le mafie sono ancora tra noi e abbiamo dimostrato che quando le combattiamo vinciamo". Lo ha detto Rosy Bindi, ex presidente della commissione parlamentare antimafia, nel corso del corteo per la Giornata nazionale antimafia in corso a Milano. "Lo Stato ha vinto, ha vinto contro la mafia stragista e oggi deve vincere contro le mafie che presidiano e corrompono - ha concluso - e tolgono a chi agisce secondo la legge, ogni possibilità di futuro". (ANSA).