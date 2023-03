Knam e Sinfonica Milano protagonisti di un concerto da gustare

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - 'Ti spiego Beethoven con un cioccolatino': è questa la scommessa che ha unito il pasticcere e maestro del cioccolato Ernst Knam e l'orchestra Sinfonica di Milano che sabato alle 18 si esibiranno insieme in un concerto da gustare.

All'arrivo all'auditorium di largo Mahler a ogni spettatore sarà data una confezione con quattro cioccolatini, uno per ciascuno dei quattro movimenti della settima sinfonia di Beethoven, che verrà eseguita dall'orchestra diretta dal maestro Ruben Jais.

Prima di ogni movimento Knam, che è creative partner di questa stagione dell'orchestra, illustrerà una delle praline e le sue analogie con la musica, che sarà illustrata da Jais.

Insomma una riflessione 'musical-gastronomica' per assaporare con solo con l'udito ma anche con il gusto un capolavoro assoluto. (ANSA).