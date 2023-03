Inzaghi: 'Serve chiarezza sulla penalizzazione della Juve'

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - "Io guardo la classifica in questo momento, poi ci sono delle vicende giudiziarie per cui ci sono gli organi apposta, speriamo di scoprirlo presto perché le squadre che stanno lottando hanno bisogno di chiarezza". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro la Juventus. "Ho visto l'ultima partita della Juve con Kean-Vlahovic - ha aggiunto -, è stata un'ottima Juve. Non sappiamo ancora se recupererà Milik ma hanno un potenziale che va oltre i giocatori. È una squadra che alterna, a volte ti aspetta e a volte viene a prenderti con delle mezzali di grande passo. Dovremo leggere bene la partita". (ANSA).