Inzaghi: 'Contro la Juve ultimo match di un ciclo terribile'

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Finale da sogno in Champions? Ce lo auguriamo tutti. L'unico mio pensiero però oggi è la Juventus, è l'ultima partita di un ciclo terribile". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro la Juventus.

"Sappiamo - ha proseguito - cosa rappresenta questa partita per tutti noi. Sarà una partita tra due squadre che stanno bene dopo una qualificazione importante in Europa. Juve seconda o settima? Noi consideriamo la Juventus una grandissima squadra e completa. La rispettiamo molto. Sappiamo quanto è importante la preparazione mentale in certe partite, lo sarà di più in questo caso". (ANSA).