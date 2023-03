Casa: nasce Hub Merlata, una portineria per 15mila abitanti

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Arriverà a servire 15mila abitanti nel 2027 la nuova portineria di quartiere Hub Merlata, presentata oggi. Si tratta - spiega una nota di Palazzo Marino - di un progetto che aggiunge un nuovo tassello alla realizzazione di Cascina Merlata, uno tra i più ambiziosi interventi di trasformazione urbana oggi presenti a Milano, con 690 appartamenti in edilizia convenzionata agevolata, 914 appartamenti in edilizia convenzionata ordinaria e altri 410 in fase di realizzazione.

Hub Merlata intende valorizzare il concetto di comunità e favorire l'economia circolare e la cooperazione tra le persone mettendo a disposizione numerosi servizi, tra cui il ritiro della corrispondenza e dei pacchi e la portineria. Offrirà inoltre servizi dedicati alla casa e alla persona, dalle piccole manutenzioni edili, idrauliche, elettriche al servizio di fisioterapia a domicilio o di dog-sitter.

"I progetti di social housing sono una risorsa fondamentale per dare una risposta a chi cerca casa a Milano e credo che Cascina Merlata debba essere considerato un esempio virtuoso, anche per la particolare attenzione dedicata all'ambiente e per l'impegno rivolto alla costruzione di una comunità di quartiere attraverso realizzazioni come Hub Merlata - dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del Comune di Milano -.

Temi come il Social housing e la necessità di case in affitto a prezzi agevolati saranno anche al centro del Forum dell'Abitare organizzato a Base Milano dal 20 al 22 marzo". (ANSA).