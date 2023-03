Oltre 5 mila atleti alla Stramilano Half Marathon

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Sono oltre 5 mila gli atleti che parteciperanno alla cinquantesima edizione della Stramilano Half Marathon, la mezza maratona in programma domenica, a cui, come di consueto, si aggiungono due percorsi non competitivi di 5 e da 10 chilometri. La mezza maratona cittadina è fra le più veloci al mondo: l'appuntamento è per le 10 in piazza Castello, punto di partenza del tracciato di 21,097 chilometri. Anche quest'anno l'obiettivo è di battere il record della Half Marathon, i 59'12'' registrato nel 2016 dal keniano James Mwanj Wangari e superato a livello mondiale solo nel 2005.

Alla Stramilano saranno presenti anche gli atleti dell'esercito, come ha spiegato Alfonso Miro, generale di Brigata dell'esercito italiano alla presentazione della mezza maratona che si è tenuta a Palazzo Cusani. "Anche quest'anno parteciperemo in modo significativo a quella dei 10 chilometri con 1300 uomini e donne - ha aggiunto - e con 36 militari per la mezza maratona".

L'edizione numero 50 della Stramilano Half Marathon vede diverse italiane tra le favorite , come la campionessa in carica Giovanna Epis, Giulia Sommi, atleta da 1 15' 22'' sulla mezza e 2 35' 05'' sulla maratona attualmente campionessa italiana di specialità e Anna Arnaudo. Gli occhi sono puntati anche sull'etiope Anchinalu Genaneh.

Per la starting line maschile, riflettori puntati sul giovanissimo keniano Cosmas Mwangi Boi, classe '03, che debutterà sulla distanza dei 21Km. Per l'Italia correranno la giovane promessa Luca Alfieri, Pasquale Selvarolo, Vito Sardella e Salvatore Gambino. Domenica in occasione della competizione solcheranno il cielo di Milano anche due tornando dell'aeronautica (oggi si è svolta già una esercitazione) e ci sarà un'esibizione dei paracadutisti all'Arena Civica. (ANSA).