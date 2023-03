Mistero buffo torna al Teatro Lirico dopo 30 anni

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano il 22 marzo torna, dopo trent'anni, "Mistero Buffo 50", lo spettacolo più famoso di Dario Fo e Franca Rame. Ad interpretarlo sarà, ancora una volta, Mario Pirovano, con la regia firmata dallo stesso Fo.

Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Teatrale Fo Rame e patrocinato dalla Fondazione Fo Rame, è stato allestito in nuova forma nel 2019 per celebrare i cinquanta anni dalla prima rappresentazione di Mistero Buffo. Dario Fo e Franca Rame hanno raccolto per anni racconti orali, leggende e documenti di teatro popolare di varie regioni italiane per poi riproporli in questo spettacolo che ha la capacità di coinvolgere tutti, anche le più giovani generazioni. Le 'giullarate', infatti, affrontano tematiche sempre attuali: il potere, l'ingiustizia, la fame, la ribellione, la ricerca di una vita degna da condividere gioiosamente. (ANSA).