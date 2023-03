Mafia: arriva a Milano 'Cosa Nostra spiegata ai bambini'

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Debutta al teatro Carcano di Milano il 21 marzo, Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, 'Cosa Nostra spiegata ai bambini', lo spettacolo di Stefano Massini e diretto da Sandra Mangini che vede in scena Ottavia Piccolo con l'accompagnamento musicale de I Solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo, diretti da Enrico Fink.

In scena, Ottavia Piccolo interpreta Elda Pucci, prima donna sindaco di Palermo: sotto il suo mandato, nel 1983, la città si costituì parte civile in un processo di mafia. Un anno dopo lei venne sfiduciata. E un anno dopo ancora, il 20 aprile nel 1985, la sua casa di Piana degli Albanesi venne fatta saltare in aria da due cariche di esplosivo. (ANSA).