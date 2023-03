Anche il fumettista Zerocalcare al presidio per Dax a Milano

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - C'è anche il fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare, al presidio in via Brioschi a Milano organizzato dalla rete antifascista riunita sotto la sigla 'Dax Resiste' in occasione del ventennale dell'omicidio di Davide Cesare, conosciuto come 'Dax', militante dell'ex centro sociale Orso di via Gola aggredito e ucciso con 13 coltellate il 16 marzo 2003 da tre uomini tutti con simpatie di destra.

Al momento i partecipanti - oltre 300 persone - stanno guardando su un maxischermo allestito in via Brioschi il documentario 'Brucia ancora dentro' sui vent'anni trascorsi dall'omicidio e dagli scontri tra antagonisti e forze dell'ordine fuori dall'ospedale San Paolo, in quella che oggi è conosciuta come la "notte nera" di Milano.

Subito dopo, più o meno verso le 21.30, i presenti si sposteranno in corteo fino a via Gola. (ANSA).