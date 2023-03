Torna Fa' la cosa giusta con 9 aree tematiche e 300 incontri

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Tre giorni dedicati alla sostenibilità con nove aree tematiche, oltre 450 realtà espositive e 300 incontri. Sono i numeri della 19esima edizione di Fa' la cosa giusta! la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, promossa da Terre di Mezzo, che si tiene a Milano dal 24 al 26 marzo nei padiglioni dell'Allianz-MiCo.

Sono nove le aree tematiche, turismo, food e street food, vegan, infanzia, cosmesi, moda, green e terzo settore con oltre 450 realtà espositive da tutta Italia. In parallelo alla fiera si svolgerà anche un programma culturale per raccontare la sostenibilità a 360 gradi negli stili di vita, nel turismo lento e nella rigenerazione dei territori, l'economia circolare, la lotta allo spreco, la giustizia sociale e ambientale, l'attivismo climatico e le energie rinnovabili. Fa' la cosa giusta! inoltre coinvolgerà oltre 6 mila studenti provenienti dalla Lombardia ma anche da altre parti d'Italia, iscritti a vari incontri.

L'area Turismo Consapevole, Grandi Cammini e Outdoor si sviluppa all'interno della Fiera dei Grandi Cammini, il più grande evento in Italia dedicato ai percorsi a piedi e ai cicloviaggi. In questo settore una novità è il Cai, il Club Alpino Italiano, presente per la prima volta a Fa' la cosa giusta! con uno stand. Al suo interno i visitatori troveranno anche una parete per l'arrampicata.

All'interno della Fiera si inserisce la quarta edizione di Social Cohesion Days. Nato nel 2014, il festival internazionale volto a sviluppare e rafforzare la cultura della coesione sociale quest'anno è dedicato al tema "Cosa (ci) manca ancora? Obiettivi raggiunti e scenari futuri per una società coesa".

Dedicato al mondo della moda etica, che racconta l'artigianalità, le produzioni a basso impatto e i designer indipendenti, è lo spazio Critical Fashion e in particolare il progetto, realizzato con il contributo di Regione Lombardia, "Il bello del km sostenibile", che approfondisce la filiera trasparente nel mondo della moda. (ANSA).