I cani antidroga scoprono la cocaina nella lavatrice, un arresto

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Oltre sei etti di droga nascosti in una lavatrice sono stati scoperti dalla Polizia a Milano, che ha arrestato un pregiudicato di 56 anni per spaccio. Lo ha reso noto la Questura.

L'uomo, già destinatario della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti risiede in un appartamento che, secondo l'accusa, era un luogo abituale di spaccio. Ieri alle 13 i poliziotti del Commissariato Monforte-Vittoria hanno notato il 56enne che rincasava e lo hanno fermato, perquisendo la sua abitazione: "Nella camera da letto - si legge in una nota - sono state trovate 23 dosi di cocaina ed eroina e un bilancino di precisione. Con l'aiuto di due unità cinofile dell'Ufficio Prevenzione Generale, i poliziotti hanno rinvenuto nel bagno e sequestrato, all'interno della lavatrice, una sacca di colore blu contenente 410 grammi di eroina, 255 grammi di cocaina e un bilancino di precisione".

(ANSA).