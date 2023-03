Salute: open day sulla dermatite atopica in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Porte aperte nelle Dermatologie di tre centri ospedalieri a Milano e a Brescia per la terza edizione di 'Dalla parte della tua pelle', la campagna nazionale di sensibilizzazione sulla Dermatite Atopica promossa da SIDeMaST, la 'Società italiana di dermatologia e delle malattie sessualmente trasmesse' presieduta dal professor Giuseppe Monfrecola. L'iniziativa gode del sostegno dell'associazione dei pazienti ANDeA (Associazione nazionale dermatite atopica) ed è realizzata grazie al contributo non condizionante di Sanofi. "Lo scopo della campagna - spiegano gli organizzatori - sarà duplice, perché intende favorire nei pazienti una percezione più estesa della patologia facilitando la diagnosi di dermatite atopica ed indirizzarli verso i Centri di riferimento sul territorio nazionale per intraprendere il percorso di cura più adatto alle diverse esigenze".

L'appuntamento è previsto l'11 marzo a Milano (Irccs Ospedale San Raffaele) e il 18 marzo a Brescia (Asst Spedali Civili) e ancora Milano (Policlinico Irccs Fondazione Ca' Granda). La prenotazione è obbligatoria al Numero Verde dedicato 800086875.

"La dermatite atopica - spiega Monfrecola - è una malattia infiammatoria cronica che si presenta con manifestazioni cutanee diverse, tra cui arrossamenti estesi ad arti, tronco e volto accompagnati da forte prurito e bruciore e a marcata secchezza cutanea". "Si stima che in Italia ne soffra circa il 10% degli adulti e il 20% dei bambini. I dermatologi di SIDeMaST, con questa iniziativa, si prefiggono il compito di migliorare il percorso diagnostico di dermatite atopica negli adulti, informandoli - conclude Monfrecola - sulle possibili terapie al fine di restituire loro la serenità e la consapevolezza che la malattia può essere tenuta sotto controllo". (ANSA).