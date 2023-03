Serie A: Fiorentina-Milan 2-1

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAR - Dopo quattro vittorie di fila si ferma il Milan e perde 2-1 contro una Fiorentina arrembante e determinata, protagonista della sua migliore partita stagionale.

Segnano per i viola Nico Gonzalez su rigore e il subentrato Jovic nel finale, bellissimo ma troppo tardivo il gol di Theo Hernandez nell'ultimo minuto di recupero. Vittoria meritata per la squadra di Italiano (l'ultima in casa in campionato era stata il 7 gennaio) che anche l'anno scorso aveva fermato i rossoneri al Franchi, passo indietro sul piano del gioco e sulla tenuta da parte del Milan (l'ultimo ko era stato nel derby) che ha pagato l'assenza di Leao.

Il tutto dentro una gara nel ricordo di Astori nel quinto anniversario della sua scomparsa: al minuto 13 i giocatori si sono fermati per applaudire e ricordare Davide insieme a tutto lo stadio e a Pioli, suo allenatore a Firenze. E' stato un momento di forte commozione.