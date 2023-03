Milan: Pioli, la Fiorentina ha giocato meglio di noi

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAR - Si ferma a Firenze, dopo quattro vittorie consecutive, la striscia di risultati positivi del Milan. Una sconfitta che per l'allenatore Stefano Pioli era stata preparata pensando solo alla sfida contro la Fiorentina e non a quella di Londra contro il Tottenham: "Abbiamo preparato la partita come se fosse molto importante. Nel primo tempo la Fiorentina ha fatto meglio di noi per qualità e energia. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, malgrado il rigore e l'occasione per pareggiare. Primo tempo non interpretato bene e questo ci ha penalizzato - ha sottolineato l'allenatore rossonero -. Pensiero a Londra? No no no, non è stato assolutamente questo. La Fiorentina ha giocato meglio di noi, ma non perché pensavamo al Tottenham. Non abbiamo mai pensato al Tottenham. Dovevamo fare le cose meglio. Era uno stop che non ci voleva e che non volevamo".

Un Milan che in trasferta non riesce a fare quanto invece davanti al pubblico amico di San Siro: "È vero, è un dato che ci penalizza molto ed è strano - dice Pioli - per i numeri che abbiamo sempre avuto. Dobbiamo fare meglio perché abbiamo le qualità per fare meglio di ciò che abbiamo fatto stasera.

Abbiamo corso tanto, ma non bene".

Poi il ricordo di Davide Astori: "Il pubblico di Firenze sa tutto quello che è successo e quanto era bello Davide. Questa partita intimamente per me è forte".

Prima dell'inizio della partita il direttore sportivo del Milan Frederic Massara sui rinnovi di contratto di Giroud e Leao ha sottolineato che: "Non ci sono novità in questa settimana, però continua il lavoro con gli agenti per trovare una soluzione. Sono giocatori che vogliamo tenere a lungo e stiamo lavorando in questo senso". (ANSA).