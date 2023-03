Maire Tecnimont, piano per raddoppiare ricavi a 7 miliardi

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Maire Tecnimont vara il nuovo piano strategico 2023-2032 con al centro la transizione energetica.

Gli obiettivi finanziari attesi nel 2032 sono il raddoppio dei ricavi a 7 miliardi (previsti nel 2023 a 3,8-4,2 miliardi).

La crescita attesa è prevista realizzarsi non soltanto in maniera organica ma anche tramite un investimenti nell'orizzonte temporale di piano per oltre 1 miliardo, volto ad ampliare il portafoglio tecnologico attuale e futuro, acquisire tecnologie , co-investire in iniziative di project development per progetti generati da soluzioni tecnologiche sostenibili, nonché' investimenti ricorrenti per supportare la digitalizzazione ed investimenti organici per la crescita del capitale umano di Maire Tecnimont. (ANSA).