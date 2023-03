A casa del Viceré, a Palazzo Reale centrotavola napoleonico

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Dopo un lungo lavoro di restauro, è stato allestito nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, nella sua originaria completezza, il centrotavola napoleonico di Giacomo Raffaelli che decorò la tavola per il banchetto offerto dal Viceré in onore di Napoleone in occasione della sua incoronazione a Re d'Italia nel 1805.

La composizione del famoso mosaicista romano del Settecento è lunga 13 metri, formata da 242 pezzi, marmi policromi, pietre dure e bronzi dorati e fa parte della mostra "A casa del Viceré.

Eugenio di Beuharnais nella Milano napoleonica", in programma a Palazzo Reale con ingresso libero da domani al 4 giugno.

Nell'Inventario delle suppellettili esistenti nel Reale Palazzo di Milano del 1881 si precisa che il parterre venne acquistato nel 1804 dal conte Francesco Melzi d'Eril, all'epoca Vicepresidente della Repubblica Italiana. (ANSA).