Per ultimi 7 giorni la mostra su Bosch a Milano diventa notturna

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Per l'ultima settimana di esposizione, la mostra "Bosch e un altro Rinascimento" in corso a Palazzo Reale di Milano posticipa la chiusura per venire incontro alle tante richieste. Dal 7 al 12 marzo infatti si potranno ammirare alcuni capolavori dell'artista fiammingo che ha conquistato le corti del Sud Europa, come il trittico delle Tentazioni di Sant'Antonio arrivato da Lisbona, che apre l'esposizione. Sono un centinaio le opere lungo il percorso, da incisioni a sculture, arazzi e oggetti rari, come l'automa diabolico della collezione Settala. (ANSA).