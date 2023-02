All'Adi Design Museum Chiassai va 'oltre il lockdown'

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - 'Stefano Chiassai. Oltre il lockdown. Disegni, tessuti, colori' è il titolo della mostra che dal 5 marzo al 4 aprile sarà ospitata dall'Adi Design museum di Milano e che racconta in modo colorato i due anni di pandemia e riapertura.

A cura di Paola Maddaluno, l'esposizione dedicata al fashion designer, che con il suo team dal 2009 si occupa di Fendi uomo, segue un ordine cronologico e inizia con il primo disegno a pennarello 'Parole al Buio. Bla, Bla Bla, apriamo la bocca per parlare di cose positive' che è dell'8 marzo 2020, alla vigilia quindi della chiusura dell'Italia.

La prima sezione è dedicata ai disegni a pennarello realizzati nel lockdown e si conclude con l'opera del 31 dicembre 2020 in cui il vecchio anno, negativo e nero, si scontra con la luminosità e i colori del nuovo anno, augurando il ritorno ad una piena normalità e a una rinascita, la seconda invece è una installazione immersiva con una grande parete tappezzata con un tessuto creato appositamente per la mostra, con 17 arazzi realizzati a telaio jacquard, abiti e elementi di design come sedie e tavoli. (ANSA).