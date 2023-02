Sfila a Milano lo stile identitario di Oblique Creations

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - L'essenza del pret à porter di Oblique Creations, che ha presentato la sua nuova collezione nell'ambito della Milano Fashion Week, è racchiusa in un codice estetico in dialogo con la praticità d'uso di capi perfetti sempre, capaci di declinare la matericità di texture naturali e sostenibili in stile identitario. Si tratta di un luxury daily-wear totalmente made in Italy, in cui protagonista è il knitwear che il brand sviscera nella sua estrema versatilità e articola in una proposta in cui la sperimentazione di forme e di lavorazioni esalta il fascino della femminilità. Perfetta espressione del dna di Oblique Creations la collezione FW 2023-24, è ispirata all'atmosfera magnetica e alle suggestioni luminose dell'aurora boreale, uno spettacolo di luci e di bellezza naturale che diventa un sofisticato quadro di linee e di colori impreziosito da un design ricercato. Un'ideale celebrazione dei cieli nordici rischiarati dalla stella polare trasferisce luci e tonalità dell'aurora in una sinfonia di sfumature emozionali tradotte dai filati cardati ed elasticizzati -e dalle lamine che illuminano i capi. E ancora, il motivo della stella polare brilla nelle preziose gommature e nei ricami dei modelli chiave della collezione- bluse morbide, pantaloni dal fit studiato, abiti dalla silhouette versatili - in cui l'anima essenziale del brand trova, ancora una volta, la sua ragione d'essere. (ANSA).