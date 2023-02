Champions: Inzaghi "Porto forte,ma Inter sta bene e c'è fiducia"

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "Sergio Conceicao è un ottimo allenatore, il Porto è fortissimo e viene da dieci vittorie di fila. È un avversario abituato a queste partite. Troverà un'Inter che sta bene, in salute e vuole giocarsela al meglio.

Domani affronteremo la gara con fiducia, in buona condizione e sapendo di dover fare una grande partita". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Porto.

"Favorita? Non lo so, sappiamo che affrontiamo una squadra che gioca spesso ottavi o quarti. Hanno tanta qualità, un attaccante che è il miglior assistman della Champions. Bisognerà prestare massima attenzione. Gli ottavi si giocano su 180', siamo davanti al nostro pubblico e vogliamo fare una gara di corsa e determinazione contro un avversario che contro le italiane ha fatto benissimo. Speriamo di invertire la tendenza".

(ANSA).