Ragazza investita da tram in via Torino a Milano, è grave

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Una ragazza di 20 anni è stata investita da un tram della linea 3 in via Torino, nel pieno centro di Milano a pochi passi dal Duomo, intorno alle 13.30. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, che sta acquisendo i filmati delle telecamere della zona, la giovane è scesa dal marciapiede ed è stata toccata dal tram, un urto che l'ha fatta sbalzare e ricadere sul marciapiede, dove ha sbattuto la testa. La ragazza è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda con un trauma cranico ed è in prognosi riservata. L'autista del tram, di 44 anni, è stato trasportato sotto choc all'ospedale Fatebenefratelli.(ANSA).