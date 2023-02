Lombardia: Fontana vince anche nella 'zona rossa' del Covid

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Anche in quella che è stata la zona rossa del Covid nel Lodigiano e nei paesi più colpiti dalla prima ondata della pandemia, come Alzano Lombardo e Nembro, Attilio Fontana è stato il candidato governatore più votato. E come nella maggior parte della Regione anche in queste zone, la vittoria del centrodestra ha visto un sorpasso di Fratelli d'Italia sulla Lega che comunque tiene.

Il risultato è che nella circoscrizione di Lodi, dove è stato eletto un solo consigliere regionale, è stata eletta Patrizia Baffi - consigliera regionale uscente passata dal Pd a Italia Viva a Fratelli d'Italia.

A Codogno Attilio Fontana ha ottenuto il 56,32% delle preferenze, contro il 32,83 del candidato di centrosinistra e Movimento 5 stelle Pierfrancesco Majorino e il 10,23 di Letizia Moratti, appoggiata dalla lista civica a suo nome e dal Terzo polo. Fratelli d'Italia è risultato il primo partito con il 26,77 ma la Lega ha tenuto con il 18,49 (a cui si aggiungono i voti della lista Fontana 6,67).

Nella Bergamasca, ad Alzano Fontana ha avuto il 52,41% delle preferenze, ed è stato testa a testa fra FdI al 23,14 e Lega al 22,89 (con la lista Lombardia Ideale - Fontana presidente al 3.93). A Nembro ancora più decisa la vittoria di Fontana che è arrivato al 58, ma con Fd al 28,84 e la Lega al 20,91 (lista Fontana 4,76).

Per il governatore si tratta di un risultato migliore, in termini di percentuali, rispetto al 2018 con un +4.4% a Codogno e un 3,7% a Nembro. (ANSA).