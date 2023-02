La Scala apre il suo canale on demand e diventa tv globale

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Arriva LaScala.tv, nuova piattaforma dove si potranno vedere gli spettacoli della Scala di Milano in diretta mentre vengono eseguiti oppure on demand da un catalogo di contenuti speciali, opere, balletti e concerti del passato più o meno recente.

La prima opera in streaming sarà il 14 febbraio, ovvero San Valentino, i Vespri siciliani diretta da Fabio Lusi, ma già da oggi è possibile accedere alla piattaforma e noleggiare alcuni spettacoli on demand. Una sorta di tv globale dato che ai contenuti si potrà accedere da tutto il mondo grazie anche ad accordi con partner stranieri. "Questo è un segno di apertura della Scala al mondo" ha spiegato il sovrintendente Dominique Meyer che a questo progetto ha iniziato a lavorare quando è arrivato a Milano.

In teatro sono state montate nove telecamere in 4 k, altissima risoluzione con cui vengono ripresi gli spettacoli. Il prezzo degli spettacoli on demand va dai 2,90 euro ai 6,90, a seconda se si sceglie l'alta definizione o l'ultra Hd e dai 4,90 agli 11,90 per quelli in diretta. (ANSA).