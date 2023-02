A Milano mostra 'Duck and Cover. Storia della Guerra Fredda'

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Apre il 4 marzo a "la Casa di Vetro di Milano", dove resterà fino al 17 giugno, la mostra fotografica "Duck and Cover. Storia della Guerra Fredda".

Realizzata con immagini provenienti in gran parte dagli Archivi di Stato americani (tra cui quelli della CIA), ripercorre il conflitto semi-armato che ha contrapposto le democrazie liberali ai regimi comunisti capitanati dall'Unione Sovietica e dalla Repubblica Popolare Cinese.

L'esposizione, curata dal giornalista pubblicista Alessandro Luigi Perna e prodotta da Eff&Ci - Facciamo Cose (www.effeci-facciamocose.com), fa parte del progetto History & Photography (www.history-and-photography.com), che ha per obiettivo raccontare la Storia con la Fotografia (e la Storia della Fotografia) valorizzando e rendendo fruibili al grande pubblico e a scuole e università gli archivi storici fotografici pubblici e privati.

Il clima storico del periodo è interpretato dal titolo della mostra - in italiano "Accucciati e Copriti", in primis sotto il banco se sei uno studente - tratto da quello di un famoso documentario statunitense del 1952 in cui veniva insegnato ai ragazzini delle scuole americane cosa fare in caso di attacco atomico.

Tra le immagini, uno scatto di Mo Yun Sook, famosa poetessa coreana, che racconta di come si sia nascosta ai Nordcoreani sulle montagne finché le forze delle Nazioni Unite non hanno liberato la capitale. (ANSA).