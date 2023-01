Sofia Balestra: 'Addio alta moda, non ha più senso'

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Addio all'alta moda, bella e impossibile, perché un certo mondo non esiste più, e benvenuto al 'lifestyle' pensato per vestire un momento di rinascita dopo tempi difficili. Così Sofia Balestra spiega il futuro di Balestra, il marchio 'ereditato' da nonno Renato, che aveva fondato la griffe a Roma nel 1959, di cui oggi è direttrice artistica.

Il brand Balestra - senza il nome del fondatore - è nato nel 2021, la prima collezione è stata presentata nel febbraio del 2022, e oggi Sofia ha presentato a Milano la collezione per l'inverno 2023-2024, pensata per "portare il marchio nel mondo e farlo conoscere alle nuove generazioni". (ANSA).