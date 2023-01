Spinto contro treno, misure cautelari per minorenni aggressori

(ANSA) - SEREGNO, 28 GEN - Il Gip del Tribunale per i minorenni di Milano, non ha convalidato il fermo dei due minorenni accusati di aver aggredito un 15 enne, spinto sotto un treno in stazione a Seregno (Monza), mercoledì scorso, non sussistendo il pericolo di fuga. Nel contempo ha disposto la misura cautelare del collocamento in istituto detentivo per il minore che materialmente lo ha spinto, e il collocamento in comunità per l'altro, in ordine ai capi di imputazione di tentato omicidio e di tentata rapina. (ANSA).