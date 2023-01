Aperta a Milano rassegna Homi, taglio del nastro con Salvini

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Ha aperto oggi a FieraMilano Homi, salone dedicato a complementi d'arredo, accessori, decorazioni, arredo tavola, cucina, tessili e fragranze.

Fino a domenica 29, le circa 400 aziende presenti con oltre 500 brand, 40% dei quali dall'estero, presentano tutte le novità di un comparto che nel 2022 ha recuperato e superato i livelli pre Covid (+24.5% per un valore di 158,1 miliardi in euro a livello mondiale) , segnando anche dati record per l'export italiano (+11.2% rispetto al 2021, con un valore mai prima sperimentato' di 2.6 miliardi di euro).

Taglio del nastro con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha poi ha visitato i padiglioni. (ANSA).