A Milano una serata per celebrare l'etichetta Cramps records

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - È il 1972 quando Gianni Sassi, editore, fotografo, intellettuale, agitatore culturale e pubblicitario di avanguardia, fonda l'etichetta indipendente Cramps Records, dando il via alle registrazioni del primo album degli Area, "Arbeit Macht Frei", pietra miliare di quel mix di sperimentazione, free jazz, elettronica e rock che è la cifra del gruppo. Il 6 aprile al Teatro Lirico Giorgio Gaber si terrà una serata speciale, 'Cramps records 1972-2022', per celebrare la storica casa discografica, che negli anni ha pubblicato - tra gli altri - gli album di Eugenio Finardi, Franco Battiato, Lucio Fabbri, Alberto Camerini, John Cage, Walter Marchetti e Jo Squillo.

In scena a Milano i protagonisti della Cramps: Patrizio Fariselli Area Open Project, Eugenio Finardi con un omaggio a Gianni Sassi, Alberto Camerini, Lucio Fabbri & Friends, Carlo Boccadoro con un tributo a John Cage, Andrea Tich. Il concerto è prodotto dalla Redshift di Stefano Piantini, che sta lavorando al rilancio della leggendaria testata underground Re Nudo con l'amico e socio Luca Pollini. (ANSA).