Serie A: Bologna-Cremonese 1-1

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GEN - Bologna e Cremonese hanno pareggiato 1-1 in un posticipo della 19/a giornata di serie A, ultima di andata. Dopo primo tempo senza reti, con gli emiliani più attivi alla ricerca del vantaggio, nella ripresa la Cremonese ha reagito, trovando l'1-0 con Okereke al 10', su rigore per un fallo di mano di Dominguez. Un'autorete di Chiriches, 5' dopo, nel corso di una mischia in area, ha rimesso il match in equilibrio. I lombardi restano ultimi con soli 8 punti, mentre il Bologna sale a quota 23, con Juve e Fiorentina.

(ANSA).