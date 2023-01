Ladro con la passione dei Rolex denunciato a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Il debole per i rolex ha tradito un ladro di 45 anni, che è stato fermato dalla polizia, che in casa gli ha trovato cinque orologi della casa svizzera e 11mila euro in contanti.

Le indagini sono iniziate dopo che a dicembre tre soci di un centro sportivo con piscina e palestra in via Pinerolo hanno denunciato dei furti negli spogliatoi. La prima denuncia, il due dicembre, riguardava un Rolex Submariner e alcuni gioielli, il secondo il 5 dicembre un Rolex Explorer e il terzo il 23 un Datejust e una fede in oro giallo. Visionando le immagini delle telecamere di sicurezza, gli agenti del commissariato di Bonola hanno individuato una persona che dall'esterno riusciva ad accedere alla struttura, e, facendo finta di essere al telefono, entrava ed usciva dagli spogliatoi per vedere se qualcuno lasciava negli armadietti oggetti di valore e poi rubarli.

Il 9 gennaio, gli agenti in servizio di osservazione, l'hanno sorpreso nel centro e gli hanno trovato addosso un cacciavite di 20 centimetri e nell'auto abiti che avevano già visto nei video delle telecamere. Perquisendo la sua casa hanno poi trovato i cinque rolex e il denaro contante.

Per questo il 45enne, assegnato già ai servizi sociali per altri crimini contro il patrimonio. già indagato per furti in palestre e negozi di lusso, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. (ANSA).