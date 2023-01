Giovane trovato morto con busta di plastica sul viso a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Un brasiliano di 27 anni è stato trovato morto stamani su letto in una casa in via Marinetti a Milano con un sacchetto di plastica in viso.

A dare l'allarme ai carabinieri un 71enne che l' ospitava da un paio di giorni in casa e con cui, si è saputo, aveva consumato stupefacenti. L'uomo è ora sentito dal pm di turno.

