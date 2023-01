Covid: decessi salgono a 234 in sette giorni

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Sono 29 i ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali per il Covid in Lombardia, alla data di ieri 5 gennaio, in diminuzione rispetto ai 35 di una settimana fa 30 dicembre. I ricoverati negli altri reparti per la cura del Coronavirus sono 1.000 (-165) in calo a fronte dei 1.165 di sette giorni prima. In crescita (+35), a 234 (199 la scorsa settimana), invece i morti per un totale dall'inizio della pandemia di 44.922 decessi. Lo rende noto la Regione.

L'incremento dei positivi per provincia tra la giornata di ieri, giovedì 5 gennaio, rispetto a quella precedente, 4 gennaio, sono a Milano 586 (218 in città); a Bergamo 139; a Brescia 297; a Como 106; a Cremona 70; a Lecco 64; a Lodi 62; a Mantova 108; a Monza e Brianza 201; a Pavia 99; a Sondrio 25 e a Varese 175. (ANSA).