A Milano sfila lo storico corteo dei magi

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - I re magi sono arrivati a Milano e come da tradizione hanno sfilato nello storico corteo che da piazza Duomo raggiunge la basilica di Sant'Eustorgio.

La cerimonia, con i costumi storici, è partita dalla piazza dopo la benedizione e ha sfilato per il centro fino all'arrivo nella basilica di San Lorenzo per l'evocazione dell'incontro dei Magi con Erode e poi l'arrivo in piazza sant'Eustorgio per l'offerta dei doni al presepio vivente. (ANSA).