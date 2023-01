Fonderie Cervati al Gruppo Streparava, salvi 100 lavoratori

(ANSA) - BRESCIA, 04 GEN - È stato firmato oggi, presso lo studio del notaio Roberta Rotondo di Brescia, il contratto di affitto dell'azienda Fonderie Cervati, la storica società bresciana dichiarata fallita circa un mese fa. In questo modo la gestione della fonderia e i circa 100 rapporti di lavoro passano in capo all'affittuaria Alunext, società del Gruppo Streparava (aggregazione da oltre 300 milioni di fatturato consolidato).

Nella giornata di ieri erano stati firmati, in un clima di generale concordia, anche gli accordi sindacali e quelli con i singoli dipendenti.

A sottoscrivere il contratto di affitto il curatore del fallimento, Luigi Meleleo, e il presidente di Alunext, Pierluigi Streparava, a valle dell'autorizzazione del Tribunale di Brescia (giudice Alessandro Pernigotto). L'operazione di salvataggio, portata a termine a tempi di record, è stata resa possibile anche grazie al lavoro degli advisor, impegnati tutti i giorni dalla vigilia di Natale a Capodanno.

Il curatore fallimentare è stato assistito dall'avvocato Stefano Mendolia, civilista bresciano; il Gruppo Streparava è seguito dal professor Stefano Ambrosini (Studio Amato Ambrosini), esperto di crisi aziendali e presente da tempo su diversi dossier bresciani, da Fintyre alle Raffinerie Metalli Capra, mentre la parte lavoristica è stata gestita dall'avvocato Marco Diliberto dello Studio Pirola.

Il consulente aziendale di Streparava è il commercialista e manager Enrico Scio, fondatore e socio di FAI - Futuro alle imprese, che ha seguito tutta l'operazione e partecipato al closing. (ANSA).