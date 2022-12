Il Comune di Milano nomina i tre garanti del verde cittadino

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Il Comune di Milano ha nominato i tre componenti che costituiscono l'organismo del Garante del Verde, del suolo e degli alberi. Si tratta di Alessandro Bianchi, Nicola Noè e Ilda Vagge. Il Garante del suolo e del verde è stato istituito nel 2021 dal Consiglio Comunale con il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle normative in materia di consumo del suolo e di tutela del verde. Un organismo collegiale composto da tre membri scelti tra persone che si sono distinte per il loro impegno professionale nel campo delle scienze ambientali, urbanistiche e agronomiche. I tre garanti, che resteranno in carica per cinque anni e svolgeranno il proprio incarico pro bono, riferiranno al sindaco, alla giunta, al Consiglio Comunale e alle commissioni.

I tre profili sono stati selezionati tra le 22 candidature giunte in risposta al Bando pubblicato sul sito del Comune di Milano. Alessandro Bianchi vanta una pluriennale e qualificata esperienza nell'insegnamento universitario nel settore dell'architettura e degli studi urbani, nonché un significativa attività professionale nel campo dell'architettura e del paesaggio. Nicola Noè conta su una qualificata e pluriennale esperienza nell'insegnamento universitario nel settore della botanica e dell'arboricoltura, nonché una decennale esperienza nella progettazione del verde urbano e della tutela dell'ambiente. Ilda Vagge ha maturato un pluriennale esperienza nell'insegnamento universitario nel settore delle scienze agrarie ed ambientali e dell'attività di ricerca in Biologia Vegetale, nonché in qualità di membro esperto di materie naturalistiche di Comitati Tecnici presso diversi enti pubblici.

(ANSA).